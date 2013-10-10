Аэропорт «Харьков» в сентябре увеличил пассажиропоток на 22%

Международный аэропорт «Харьков» в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года увеличил пассажиропоток на 22% - до 64,9 тыс. пассажиров, сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта.

При этом пассажиропоток на международных направлениях увеличился на 32% - до 57,7 тыс. человек, однако на внутренних направлениях сократился на 24% - до 7,2 тыс. человек (в сентябре 2012 года эти показатели составили 43,6 тыс. и 9,5 тыс. пассажиров соответственно).

В целом за январь-сентябрь 2013 года МА «Харьков» обслужил 460,2 тыс. пассажиров – на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом услугами международных рейсов за 9 месяцев текущего года воспользовались 400,3 тыс. человек (+31%), внутренних – 59,9 тыс. (-23%).

В осеннем сезоне 2013 года аэропорт продолжает работу по дальнейшему расширению своей маршрутной сети. В частности, одним из важных этапов развития международных авиаперевозок из харьковского аэропорта стало открытие 1 октября нового регулярного рейса Харьков-Варшава-Харьков, перелеты по которому будет выполнять лидер европейского сегмента лоукост-перевозок компания Wizz Air.

Кроме того, с целью дальнейшего развития маршрутной сети и налаживания взаимовыгодных контактов представители харьковского аэропорта приняли участие в международном авиафоруме World Routes Development Forum 2013, проходившем в Лас-Вегасе (США) с 5 по 8 октября. Это крупнейшее отраслевое мероприятие в текущем году собрало более 3000 делегатов из разных стран мира. Участие в нем позволяет авиакомпаниям, аэропортам и другим отраслевым предприятиям укреплять уже сложившиеся партнерские взаимоотношения и активно выходить на новые рынки.

Результатом визита на World Routes 2013 для делегации международного аэропорта «Харьков» стал ряд предварительных договоренностей, последующая реализация которых позволит ему занять еще более уверенные позиции на европейском и международном рынке авиаперевозок.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» – один из ключевых объектов столицы Слобожанщины, реконструируемый в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Старт масштабному проекту был дан 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, в 2005-2012 гг. – президент ФК "Металлист" Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.