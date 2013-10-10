Cisco завершила приобретение компании Sourcefire за 2,7 млрд долл.

Компании Cisco оформила приобретение компании Sourcefire (обе – США), лидера в области интеллектуальных решений для кибербезопасности. Об этом сообщили УНИАН в компании Cisco.

По условиям соглашения, Cisco приобрела все акции Sourcefire, уплатив за каждую из них по 76 долларов США, а также выплатит все причитающиеся дивиденды и предоставит ряд льгот, направленных на удержание сотрудников Sourcefire. Общие расходы Cisco на приобретение компании Sourcefire составят примерно 2,7 млрд долларов. Сотрудники Sourcefire вошли в состав отдела информационной безопасности компании Cisco.

Как отметили в компании, в результате сделки Cisco «теперь предложит отрасли один из самых полных и современных портфелей для защиты от информационных угроз», а также широкий набор обязательных правил и корректирующих средств, отличающихся высоким уровнем интегрированности, масштабируемости, непрерывности и открытости.

Справка УНИАН. Компания Sourcefire была основана в 2001 году. В компании работает более 650 человек, проживающих в разных странах. В 2012 календарном году компания Sourcefire получила выручку в размере 223,1 млн долл., за год увеличив ее на 35%.

Компания Cisco – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Выручка компании в 2010-11 финансовом году, завершившемся 28 июля 2012 года, составила 46,1 млрд долл.