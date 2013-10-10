Аэропорт «Киев» увеличил пассажиропоток в 2,3 раза

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-сентябре текущего года увеличил пассажиропоток почти в 2,3 раза - до 1,4 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта «Киев».

Пресс-служба отмечает положительную тенденция увеличения общего пассажиропотока аэропорта «Киев». Общее количество рейсов за 9 месяцев 2013 года увеличилось на 63,5% - до около 28 тыс. с 17,1 тыс. рейсов.

В частности, в сентябре этого года пассажиропоток увеличился почти в 2 раза — до 185,8 тыс. пассажиров. В сентябре текущего года количество пассажиров на вылет составило около 92 тыс. человек, в том числе в международном направлении — 72 ,8 тыс. человек, количество пассажиров на прилет составило 93,8 тыс. граждан, в том числе в международном направлении 72,7 тыс. граждан.

В сентябре аэропорт обслужил 3701 рейс, что на 42% больше по сравнению с сентябрем 2012.

Наиболее популярными зарубежными направлениями в 2013 году стали Москва, Тревизо, Дортмунд, Будапешт. Среди внутренних направлений наиболее популярными являются Симферополь, Донецк, Одесса.

В целом, в структуре пассажиропотока доля международных направлений составляет 78,3%.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Киев» в январе-августе 2013 года увеличил пассажиропоток в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 1,226 млн человек.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала площадью 1,5 тыс. кв. м. В октябре 2013 года аэропорт «Киев» открыл новый термина «D» для обслуживания внутренних рейсов.