Главой "Укртелекома" назначили Лашу Микаву

В соответствии с решением Наблюдательного Совета публичного акционерного общества «Укртелеком» - крупнейшего украинского оператора проводной связи - с 9 октября текущего года в компании введены новые должности – председателя и директора ПАО «Укртелеком», сообщает пресс-служба компании.

Председателем ПАО «Укртелеком» наблюдательный совет избрал Лашу Микаву, который должен обеспечивать стратегическое управление предприятием – подготовку стратегии развития общества и осуществлять контроль за ее реализацией.

Директором избран Игорь Кравец, который будет отвечать за текущую операционную деятельность общества и реализацию согласованной стратегии развития, и является единоличным исполнительным органом.

В компании также сообщили, что на состоявшемся 8 октября 2013 года внеочередном Общем Собрании акционеров «Укртелекома», на котором утвержден новый состав Наблюдательного Совета общества, «для приведения документов общества в соответствие с мировыми и корпоративными стандартами Группы компаний СКМ», решением собрания внесены изменения в Устав и внутреннее Положение ПАО «Укртелеком». Основные из них касаются сбалансированного распределения полномочий между органами управления. В частности, усилены функции стратегического управления и контроля, а также ликвидирован коллегиальный исполнительный орган «Правление ПАО «Укртелеком».

Как отметил председатель наблюдательного совета Леонид Нетудихата, мировой опыт разграничения операционного и стратегического управления бизнес-процессами «способствует повышению эффективности компании, предотвращает конфликт интересов и избыточную концентрацию полномочий в руках одного человека». Он выразил убеждение, что структурные и организационные изменения, которые происходят в «Укртелекоме», будут способствовать повышению операционной эффективности компании, укреплению ее лидерских позиций на телекоммуникационном рынке Украины и усилению ориентации бизнеса на интересы потребителей компании.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,6 млн абонентов). Основным акционером компании является СКМ - 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2012 году составил более 8,2 млрд грн.

Компания СКМ – профессиональный инвестор, руководящая компания наибольшей финансово промышленной группы Украины. В Группу входят свыше 100 предприятий и организаций в Украине (14 областей), России, Европейском Союзе (Италия, Великобритания, Болгария), Швейцарии и США.

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