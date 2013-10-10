Vega назначила нового руководителя

С 9 октября 2013 года исполнение обязанностей генерального директора «Фарлеп-Инвест», управляющей компании телекоммуникационной группы Vega, возложено на финансового директора Сергея Шульгу. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ТГ Vega.

Он заменит Лашу Микаву, который избран председателем ПАО «Укртелеком».

Как сообщал УНИАН, решением Наблюдательного Совета «Укртелекома», в обществе с 9 октября текущего года введены новые должности – председателя и директора ПАО «Укртелеком». Председателем ПАО «Укртелеком» наблюдательный совет избрал Лашу Микаву, который должен обеспечивать стратегическое управление предприятием – подготовку стратегии развития общества и осуществлять контроль за ее реализацией. Директором общества избран Игорь Кравец, который будет отвечать за текущую операционную деятельность общества и реализацию согласованной стратегии развития, и является единоличным исполнительным органом.

Справка УНИАН. ТГ Vega - один из крупнейших операторов фиксированной связи в Украине, входит в телекоммуникационное направление группы СКМ, имеющий более 560 тыс. фиксированной связи и более 150 тыс. абонентов Интернет. Vega присутствует в 47 населенных пунктах 20 областей Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания «Фарлеп-Инвест».

Чистый доход «Фарлеп-Инвест» в 2012 году составил около 719 млн грн.