Греция купит у США подержанные вертолеты Chinook

Постоянный комитет оборонных закупок парламента Греции одобрил покупку у США десяти тяжелых транспортных вертолетов CH-47D Chinook, сообщает Лента.ru со ссылкой на Jane's. Ожидается, что поставка вертолетов будет осуществлена из состава Армии США, и они будут использоваться в составе греческой армейской авиации. Одобрение комитета означает, что теперь министерство обороны Греции сможет подать в США официальную заявку на поставку машин.

Стоимость потенциальной сделки на поставку транспортных вертолетов пока неизвестна. По оценке Jane's, CH-47D могут быть проданы Греции по пять миллионов долларов за штуку. В эту стоимость могут быть включены ремонт и обслуживание машин, а также установка на них систем самозащиты. Точная стоимость машин, как ожидается, будет определена по итогам переговоров с Управлением военного сотрудничества (DSCA) Пентагона.

Как ожидается, после подписания соглашения на поставку CH-47D Греция будет расплачиваться за вертолеты на протяжении десяти лет. Ранее министерство обороны Греции вело с США переговоры о поставке 30-40 подержанных многоцелевых вертолетов UH-60L Blackhawk. Эти переговоры были прекращены, поскольку стороны не смогли договориться о стоимости машин: США просили за партию подержанных вертолетов около 500 миллионов долларов.

В настоящее время армейская авиации Греции располагает 15 вертолетами типа Chinook: девятью CH-47DG и шестью CH-47SD.