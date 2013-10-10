Приднепровская железная дорога отремонтировала 300 км путей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 9 месяцев отремонтировала 300 км железнодорожных путей, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

В частности, работники ПЖД капитально отремонтировали 68,6 км пути, модернизировали 44,6 км, средний ремонт провели на 165,9 км, а комплексно-оздоровительный – на 20,2 км.

Кроме того, за этот период ПЖД отремонтировала 102 комплекта стрелочных переводов, 19 стрелочных переводов заменили новыми на железобетонных брусьях и старогодными.

Как сообщает пресс-служба, ремонтно-путевые работы в основном выполнялись на участках Лозовая - Симферополь, Верховцево - Долинская, Пятихатки - Чаплино, Пятихатки - Кривой Рог, Кривой Рог - Камыш-Заря, Кривой Рог - Пологи, Воскобойня - Красноармейск, Верховцево - Долинская, Джанкой - Керчь.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в январе-августе 2013 года отремонтировала разными видами ремонта 270,5 км путей.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.