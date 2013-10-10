«Укрзализныця» установит на 8 переездах автоматическую светофорную сигнализацию

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до конца 2013 года установит на 8 переездах автоматическую светофорную сигнализацию в рамках выполнения Отраслевой программы обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах на 2011-2015 годы.

В 2013 году уже оборудованы автоматической светофорной сигнализацией один переезд Одесской железной дороги и один переезд Южной железной дороги.

Работы еще на 6 переездах - в стадии завершения, их готовность составляет 75%, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, речь идет о двух переездах Львовской железной дороги и по одному переезду Донецкой, Приднепровской, Южной и Юго-Западной железных дорог.

Как отмечает «Укрзализныця», все ремонтные работы выполняются исключительно на средства железных дорог Украины.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в текущем году провела капитальный ремонт 85 железнодорожных переездов с целью обеспечения безопасности движения на железных дорогах.

Справка УНИАН. В Украине 5422 железнодорожных переезда. В частности, оборудованных автоматической переездной сигнализацией - 4168, переездов с дежурным - 1497, переездов с дежурным, которые также оборудованы автоматической переездной сигнализацией, - 1468.