Два аварийных моста во Львове могут привести к экологической катастрофе

Львовская железная дорога (ЛЖД) обеспокоена аварийным состоянием двух путепроводов во Львове, которые несут угрозу безопасности движения и могут в любой момент привести к экологической катастрофе, сообщает УНИАН пресс-служба ЛЖД. «В случае дальнейшей бездеятельности в вопросе строительства новых мостов на автомобильной дороге Львов-Стрый (западный обход Львова) и участке Львов-Ходоров (ул. Городецкая, 166) обеспечить экологическую безопасность для города и в целом для всей Украины становится невозможным», - сообщает пресс-служба.

Железнодорожные пути, которые проходят под указанными мостами, являются частью главного транзитного транспортного коридора, который соединяет Украину со странами Европы, а значит, здесь осуществляется интенсивное движение поездов с опасными грузами, химическими веществами, нефтепродуктами. Пресс-служба подчеркивает, что падение частей конструкции мостов в любой момент может вызвать железнодорожную аварию, последствия которой невозможно спрогнозировать.

ЛЖД неоднократно обращалась к городским властям с просьбой решить проблемы, касающиеся ремонта аварийных мостов. В результате специализированных осмотров компетентными организациями автомобильный путепровод, расположенный на ул. Городоцкой, 166 во Львове, признали не просто аварийным, а таким, который требует безотлагательного выполнения работ по устранению угрозы неконтролируемого падения на железнодорожные пути элементов конструкции. Подобная ситуация и с другим путепроводом.

ЛЖД обращается ко всем организациям, службам и органам власти, которые компетентны в подобных вопросах, с просьбой максимально уделить внимание этой проблеме, а также помочь в ее решении.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога обслуживает территорию 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынскую область. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.