Украина поднялась в мировом рейтинге ИКТ-развития на 68 место

Украина в этом году еще на одну ступеньку поднялась в развитии информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), заняв 68-е место в мире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации со ссылкой на председателя ведомства Владимира Семиноженко.

Так, согласно отчету «Измерения информационного общества» Международного союза электросвязи (МСЭ) ООН, Украина занимает 68 место в мире по развитию ИКТ. В целом рейтинг охватывает 157 стран.

Лидирует уже третий год подряд Корея, на 2-м месте Швеция, Исландия на 3-м. США находится на 17-м месте индекса ИКТ, Польша - на 37-м месте. Россия в рейтинге на 40-м месте.

«В текущем году наше государство на позицию улучшило свой показатель: в 2012 году Украина была на 69-м месте. Конечно же, наша цель - выйти в лидеры по всем критериями, и сейчас для этого проводится огромная работа, - сказал Семиноженко. - Главное, что правительство, парламент и эксперты демонстрируют полное понимание необходимости законодательных изменений с целью создания благоприятных условий для развития национального ИТ-сектора».

Семиноженко подчеркнул, что индекс ИКТ зависит от трех групп показателей. Первая группа - доступ к информационно-коммуникационным технологиям (количество фиксированных телефонов на 100 семей, мобильные телефоны на 100 жителей, емкость внешних каналов на 1 пользователя Интернета, количество компьютеров на 100 человек, количество Интернет-пользователей на 100 человек). Вторая - использование ИКТ (количество индивидуальных компьютеров, фиксированный широкополосный доступ на 100 жителей, мобильный широкополосный доступ на 100 жителей), а третья - навыки использования ИКТ.

По результатами 1-го полугодия в Украине абонентами Интернет являются 5,7 млн. человек, из них 3,8 млн. это абоненты широкополосного доступа.

В то же время в Украине существует проблема мобильного широкополосного доступа на основе внедрения технологий мобильной связи третьего и четвертого поколений.

Эта проблема относится к сдерживающим факторам внедрения технологий электронного правительства в Стратегии развития информационного общества, которая была утверждена в мае 2013 года Кабинетом министров Украины, подчеркнул Семиноженко.

В настоящее время в большинстве стран мира, в том числе и в странах Европейского Союза, СНГ, а также странах Азии и Африки повсеместно внедряется третье поколение связи (3G) в диапазоне 2100 Мгц и на законодательном уровне утверждена технологическая нейтральность для диапазонов 900/1800 Мгц, что позволило обеспечить предоставление услуг доступа по технологии 3G или 4G (LTE), сказал Семиноженко, добавив, что усилия правительства направлены также на решение этой проблемы.

По его словам, для этого планируется проведение научно-технических исследований электромагнитной совместимости пользователей в полосе частот, которая выделена для технологий мобильной связи третьего и четвертого поколений, внесения изменений в План использования радиочастотного ресурса, что обеспечит развитие страны на основе добросовестной конкуренции. Также продолжается подготовка к адаптации законодательства Украины к Европейскому законодательству в части Директивы 2002/21/ЕС об общих правовых рамках для электронных коммуникационных сетей и услуг, подчеркнул Семиноженко.