Приднепровская железная дорога продолжает соцпрограмму по оздоровлению ветеранов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) продолжает осуществлять социальную программу по оздоровлению ветеранов, которая предусматривает бесплатное медицинское страхование, закупку медикаментов, улучшение материально-бытовых условий, оздоровление ветеранов в ведомственных больницах.

Согласно сообщению пресс-службы ПЖД, с начала 2013 года в оздоровительные пансионаты были направлены более 1,2 тыс. пенсионеров-железнодорожников. В частности, 520 ветеранов были направлены в пансионат им. Ю. А. Гагарина (г. Евпатория), 420 - в пансионат «Феодосия» (г. Феодосия), 200 - в пансионат «Прибой» (г. Геническ), 96 - в пансионат «Запорожье» ( г. Геническ), а 74 оздоровились в больнице в с. Клубовка (Хмельницкая обл.).

До конца 2013 года ПЖД собирается направить на отдых в оздоровительные комплексы еще 74 бывших работника железной дороги.

Напомним, что, согласно Коллективному договору, работники Приднепровской магистрали, их дети и пенсионеры-железнодорожники получают путевки за 20-30% от их фактической стоимости.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.