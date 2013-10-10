Киев вскоре получит первые 5 модернизированных вагонов метро

В ближайшее время Киев должен получить первые 5 модернизированных вагонов метро, которые были обновлены на Крюковском вагоностроительном заводе за средства «зеленых инвестиций».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, модернизация первых 5 вагонов столичной подземки находится на завершающей стадии. Результат многомесячной работы был презентован журналистам во время пресс-тура на предприятие в город Кременчуг.

"Проект предусматривает модернизацию подвижного состава, срок эксплуатации которого составляет около 40 лет. Впрочем, по выводам экспертов, рама вагона будет пригодна для использования еще много лет. Таким образом, если вагон подобного класса можно приобрести за 1,5 млн. евро, мы, благодаря глубокой модернизации, получили современный вагон за примерно 1 млн евро. Вместе с этим мы получили возможность экономить до 40% потребления электроэнергии”, - отметил заместитель председателя КГГА Михаил Костюк во время визита на «Крюковский вагоностроительный завод». Также, по его словам, проектная группа доложила, что будут значительно снижены шумовые параметры внутри подвижного состава, а кроме того, улучшено качество "езды" вагонов.

Костюк рассказал, что специалистами предприятия ликвидированы все дефектные и ржавые места на кузовах, установлены приварные элементы под новую конструкцию интерьера и внутрисалонного оборудования, отремонтированы сдвижные и торцевые двери, оконные отверстия подготовлены для установления новых окон, доработана конструкция кабины машиниста, установлены новые каркасы кабины машиниста – «маски» – на головные вагоны.

В настоящее время продолжается монтаж электрооборудования, системы кондиционирования воздуха, внутрисалонного и подвагонного оборудования и интерьера.

Такая модернизация вагонов позволит продлить их срок эксплуатации на 20 лет.

В КГГА напомнили, что в целом предусматривается модернизировать 95 вагонов на сумму 984,955 млн. грн. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Киевской городской госадминистрации, киевского метрополитена, «Крюковского вагоностроительного завода» и японской компании ITOCHU, которая совместно с такими производителями, как Mitsubishi Electric, Knorr-Bremse, Fuji и Schaltbau, спроектировала и поставила энергосберегающее оборудование.

Также в рамках поездки состоялось обсуждение перспектив сотрудничества завода с КГГА относительно изготовления подвижного состава для кольцевой городской электрички, так называемого «легкого метро». КВСЗ презентовал вновь созданные образцы транспорта социального назначения: трамваи, пригородные электропоезда и дизель-поезда.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11005 шт., а пассажирских - в 2,5 раза - до 69 шт.