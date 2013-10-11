Facebook запретил пользователям удалять себя из результатов поиска

Пользователи Facebook больше не смогут удалить информацию своей «Хроники» из поисковой выдачи социальной сети. Об этом говорится в посте, опубликованном 10 октября в официальном блоге компании, сообщает lenta.ru.

Таким образом, в результатах поиска по Facebook будет отображаться вся общедоступная информация из «Хроник» всех пользователей соцсети.

Закрыть свои данные для просмотра через поиск можно будет только одним способом — заблокировав конкретного пользователя, от которого вы хотите скрыть свою информацию. Заблокированные пользователи не смогут видеть «Хронику» заблокировавшего их человека, посылать ему сообщения, а также переходить на его страницу через ссылку в комментариях или в разделе общих друзей.

Об удалении общих настроек конфиденциальности «Хроники» соцсеть сообщила еще в декабре 2012 года. Тогда функция была отключена у ограниченного числа пользователей (тех, кто ей не пользовался). По словам представителей Facebook, развитие социальной сети привело к тому, что возможность установки автоматического запрета на отображение информации в поиске со временем устарела.

В январе 2013 года в Facebook прошло самое серьезное обновление поисковых возможностей за все время существование соцсети — компанией был представлен так называемый «социальный поиск» под названием Graph Search, который позволял находить фотографии, события и информацию о прослушанной друзьями музыке. В октябре в результаты поисковой выдачи Graph Search были также включены опубликованные пользователями посты, статусы и комментарии к фотографиям.