Юго-Западная железная дорога продолжает оздоровлять пенсионеров-железнодорожников

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) продолжает осуществлять соцпрограмму по оздоровлению пенсионеров-железнодорожников, сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

«Улучшение здоровья работников и членов их семей является одним из приоритетных социальных задач руководства Юго-Западной железной дороги», - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что 11 октября 527 пенсионеров-железнодорожников ЮЗЖД отправляется на отдых в пансионат «Лучезарный» (г. Евпатория). Для перевозки пенсионеров «Укрзализныця» назначила отдельный дополнительный поезд Киев-Евпатория-Киев.

Согласно сообщению пресс-службы, с начала текущего года ЮЗЖД уже оздоровила 514 пенсионеров в пансионате «Лучезарный», который расположен в экологически чистой зоне на берегу Каламитского залива Черного моря.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») совместно с советом Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины пролонгировала отраслевое соглашение на 2014-2015 годы, сохранив корпоративный пакет льгот и социальных гарантий для железнодорожников.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.