Кабмин выделил 146 млн грн на капремонт участка трассы Киев-Чернигов

Кабинет министров Украины утвердил проект капитального ремонта международной автомобильной дороги государственного значения М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи (на Гомель) от 75-го км до 80-го км общей сметной стоимостью 145,9 млн грн.

Соответствующее распоряжение правительства от 18 сентября 2013 года опубликовано в прессе.

Согласно документу, проект ремонта разработан компанией «Парк новых технологий» и рекомендован к утверждению госпредприятием «Укргосстройэкспертиза».

Ориентировочная длительность ремонта – 9 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабмин утвердил план капремонта автомобильной дороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи на участке км от 18-го до 61-го км в границах Киевской области общей сметной стоимостью 1,88 млрд грн.

Позже, правительство выделило еще 283,5 млн грн на ремонт двух участков данной автодороги протяженностью 10 км.

Справка УНИАН. В Украине до конца года будет отремонтировано порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансировано выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.

Стоимость строительства одного километра автомобильной дороги 1-й категории в Украине составляет 5,6 млн долл., что в 2,5 раза меньше, чем в Европе.