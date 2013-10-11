В России запустят государственный интернет-поисковик

В начале следующего года «Ростелеком» запустит государственный интернет-поисковик «Спутник», на создание которого уже потратил $20 млн. Но догнать «Яндекс» и Google ему не удастся, считают участники рынка, пишут «Ведомости».

В 2014 г. в рунете заработает новая поисковая система «Спутник», которую разрабатывает «Ростелеком», рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких интернет-компаний. Располагаться этот поисковик будет по адресу: sputnik.ru. Сейчас «Ростелеком» активно нанимает разработчиков в крупных компаниях рунета — «Яндексе», Mail.ru Group и Google и др. По словам собеседников «Ведомостей», поисковик доделают через 3-4 месяца и будут продвигать «на государственном уровне» — с помощью установки по умолчанию в органах власти и госкомпаниях.

Идея создания «государственной поисковой системы» появилась в 2008 г. в администрации тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Это произошло после войны в Грузии, рассказывал «Ведомостям» депутат Госдумы Илья Пономарев. Информация в новостных разделах поисковиков не всегда соответствовала официальной и при этом имела большой резонанс. Тогда и стало понятно, что поисковик может служить мощным медиаресурсом и использоваться в качестве агрегатора нужных государству новостей. В том же году бизнесмен Алишер Усманов хотел приобрести долю в «Яндексе» — крупнейшем российском поисковике с долей более 60% в рунете.

Этот проект давно перестал быть закрытым, сказала вчера «Ведомостям» пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова. Но устанавливаться поисковик будет на добровольных началах, утверждает она.