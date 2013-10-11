Львовская железная дорога недополучила 17 млн грн за перевозку студентов

Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе-сентябре текущего года недополучила 17 млн грн компенсации за перевозку студентов и учеников, сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, ЛЖД за 9 месяцев 2013 года перевезла около 2 млн пассажиров-студентов, которые оформили льготный проездной документ. Такие пассажироперевозки обошлись ЛЖД в примерно 20,2 млн грн. Компенсацию льготных перевозок дорога по итогам трех кварталов получила в сумме 3,3 млн грн.

Пресс-служба отмечает, что в летние месяцы ЛЖД перевезла в дальнем сообщении около 533 тыс. студентов и учеников на сумму 6,6 млн грн, однако компенсации за перевозки не получила.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-августе текущего года недополучили 154 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.