Беларусь впервые вводит лицензирование на теле- и радиовещание

В Беларуси впервые вводится лицензирование на теле- и радиовещание. Соответствующее решение содержится в Указе Президента Беларуси от 7 октября № 456, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, до принятия данного указа вещание в Беларуси не лицензировалось.

Так, согласно документу, не требуется получения лицензии в случае, если вещание теле- или радиопрограммы осуществляется оператором электросвязи без изменения ее формы и содержания на основании разрешения на распространение продукции иностранного СМИ, полученного в установленном законодательством порядке, либо по договору с юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, или иностранной организацией, имеющими лицензию в области вещания.

«Соискателями лицензий на деятельность в области вещания могут выступать как редакции СМИ, зарегистрированные на территории Беларуси в соответствии с национальным законодательством, так и представительства иностранных средств массовой информации», - говорится в документе.

Согласно указу для специалистов, ответственных за вещание, вводится квалификационный экзамен на получение лицензии. «При прекращении трудового договора (контракта) в отношении специалиста, ответственного за вещание, лицензиат обязан в месячный срок со дня издания соответствующего приказа (распоряжения) представить в Министерство информации сведения в письменной форме о замене специалиста, ответственного за вещание. Вновь назначенному специалисту, ответственному за вещание, необходимо сдать квалификационный экзамен в порядке, определенном Министерством информации», - отмечается в документе.

Согласно указу, грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий являются осуществление лицензируемой деятельности «в целях, противоречащих интересам Республики Беларусь», а также вещание теле- или радиопрограммы, «содержащей сведения, распространение которых запрещено или ограничено законодательством».