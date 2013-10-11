В Киеве 12 и 13 октября ограничат движение по Южному мосту

В связи с проведением ремонтных работ по замене деформационного шва на Южном мостовом переходе у станции метро «Выдубичи», с 8 часов утра субботы, 12 октября, по 22 часов воскресенья, 13 октября, в направлении улицы Саперно-Слободской будет закрыто движение автотранспорта по первой и второй полосам.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Госавтоинспекции города Киева.

Чтобы избежать осложнений в передвижении, ГАИ советует водителям осуществлять объезд места проведения работ по следующим маршрутам:

проспект Бажана – Днепровская набережная – мост Патона;

проспект Бажана – Днепровская набережная – улица Березняковская – Дарницкий автомобильно-железнодорожный мостовой переход через г. Днепр;

проспект Бажана – проспект Григоренко – Новая дорога - Дарницкий автомобильно-железнодорожный мостовой переход через г. Днепр;

проспект Бажана – улица Ревуцкого – улица Здолбуновская;

площадь Харьковская – Харьковское шоссе – площадь Ленинградская – проспект Воссоединения – мост Патона.

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и советует неуклонно соблюдать требования дорожных знаков, и, прежде всего, временно установленных.