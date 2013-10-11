«Укрзализныця» прогнозирует увеличение грузооборота между Украиной и Турцией

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») прогнозирует увеличение грузооборота между Украиной и Республикой Турции после принятия Закона "О ратификации Правил перевозки грузов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении между портами Украины и портами Турецкой Республики», сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

«Ратификация Правил перевозки грузов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении между портами Украины и портами Турецкой Республики создает перспективы для открытия новых железнодорожно-паромных линий между портами двух стран. В свою очередь, это позволит привлечь дополнительные объемы грузов из стран Европы и Азии, а также расширить географию грузовых перевозок», - сказано в сообщении со ссылкой на главное коммерческое управление «Укрзализныци».

Пресс-служба отмечает, что принятие данного закона призвано стать тем инструментом, который будет устанавливать порядок и условия перевозки экспортных, импортных и транзитных грузов вагонами на всем пути следования в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении между портами Украины и Турецкой Республики. «Ратификация Правил будет способствовать созданию и функционированию надежного правового механизма международного уровня для регулирования обязанностей и взаимных отношений между железными дорогами Украины и Турецкой Республики, паромными комплексами, судовладельцами», - подчеркивает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2013 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Правил перевозки грузов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении» между портами Украины и портами Турецкой Республики, которые имеют железнодорожные сообщения, подписанный Кабинетом Министров и Правительством Турецкой Республики.

Объемы грузоперевозок между Украиной и Турцией в январе-августе текущего года увеличились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 8,05 млн тонн.

В экспериментальном режиме железнодорожно-паромное сообщение между Украиной и Турцией действует с 2004 года через порты Ильичевск-Дериндже.