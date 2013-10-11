Компания Tatarstan Air начнет выполнять рейсы Киев-Казань с 8 ноября

Авиакомпания Tatarstan Air с 8 ноября текущего года начнет выполнять рейсы из Международного аэропорта «Борисполь» в столицу Республики Татарстан - Казань, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Авиакомпания Tatarstan Air начнет выполнять два регулярных рейса по маршруту Киев-Казань по вторникам и пятницам. Перелет займет около 2 часов 20 минут», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» за 9 месяцев сократил пассажиропоток на 11% - до 6 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 5,986 млн человек.

Справка УНИАН. Tatarstan Air является национальным авиаперевозчиком Татарстана, создана в 1999 году.

В 2012 году компания перевезла около 473,8 млн пассажиров. Планируемое количество перевезенных пассажиров в 2013 году – около 967 млн. Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт «Казань»,

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.