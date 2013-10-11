МАУ может увеличить сеть внутренних маршрутов за счет областных центров

Крупнейший авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» рассматривает возможность увеличения сети региональных внутренних маршрутов за счет крупных индустриальных центров и приграничных городов. Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил президент МАУ Юрий Мирошников.

«Пока мы работаем по 6 ключевым маршрутам из Киева – Харьков, Одесса, Львов, Симферополь, Донецк, Днепропетровск. Дальнейшими шагами может стать открытие других региональных маршрутов – Луганск, возможно, Ивано-Франковск, Мариуполь, Николаев или Херсон», - сказал Мирошников.

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По его словам, рынок внутренних перевозок в Украине переживает не самые худшие времена и развивается во многом благодаря внедрению транзитной модели обслуживания пассажиров, когда Украина становится популярной транзитной страной на пути следования из Европы в Азию и обратно. «Наша сильная сторона в том, что мы успешно используем транзитную составляющую. Благодаря транзитной модели, масштабу этого механизма, у нас сейчас не самые худшие времена на внутренних рейсах. Объемы выросли за счет транзита и на международные рейсы», - сказал президент МАУ.

Он также подчеркнул, что, несмотря на развитую сеть международных среднемагистральных перевозок, внутренний рынок был и остается для МАУ крайне важным.

«Внутренний рынок и внутренние перевозки - не одно и то же. Внутренний рынок – рынок продажи всех видов авиаперевозок на территории Украины. Он для нас крайне важен. Это - наш хлеб. Все остальные рынки – масло и колбаса, но их надо положить на кусок хлеба. Понятно, что важно все – любые направления и пассажиры, все варианты и сегменты спроса», - резюмировал Мирошников.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.