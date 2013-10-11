"Укравтодор" планирует к 1 ноября закончить подготовку дорог к зиме

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует к 1 ноября текущего года закончить подготовку дорог к зимнему периоду, сообщила УНИАН пресс-служба "Укравтодора".

Согласно сообщению, региональные дорожные предприятия для обеспечения безопасного проезда по автомобильным дорогам в зимний период уже заготовили 852 тыс. тонн песка, 63 тыс. тонн технической соли и 710 тонн соляных растворов.

«Указанные объемы составляют лишь часть от необходимых запасов, поэтому заготовка противогололедных материалов будет продолжаться до конца октября и уже 1 ноября мы должны выйти на плановые показатели», - цитирует пресс-служба заместителя председателя «Укравтодора» Александра Харченка. По его словам, уже полностью оборудованы 130 стационарных и 948 временных баз для надлежащего хранения противогололедных материалов, также изготовлено 56 тыс. снегозадерживающих щитов.

Пресс-служба отмечает, специалисты «Укравтодора» уже отработали вопросы взаимодействия на случай чрезвычайного осложнения погодных условий со всеми профильными ведомствами, в частности с «Укрзализныцей», Государственной автомобильной инспекцией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Министерством обороны.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.