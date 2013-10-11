МАУ планирует увеличить частоту рейсов Киев-Дубай

Крупнейший украинский авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) намерена с началом зимней навигации увеличить частотность полетов на маршруте Киев-Дубай (до двух ежедневных рейсов) и выполнять рейсы на современных самолетах Boeing 737-800 NG и Boeing 737-900 NG, средний возраст которых составляет 2–2,5 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МАУ, цена билета бизнес-класса в обе стороны с учетом налогов и сборов из Киева составляет от 10442 грн, из регионов Украины – Одессы, Харькова, Донецка, Днепропетровска, Львова, Симферополя – от 10700 грн. «Путешествие в экономическом классе в обе стороны с учетом налогов и сборов из Киева и регионов Украины обойдется от 1689 грн. и 2237 грн. соответственно», - сообщили в МАУ.

Кроме того, МАУ разработала систему лояльности для пассажиров и совместно с авиакомпаниями-партнерами проработала возможность оформить единый билет из Киева и городов Украины через Дубай в Кейптаун, Дурбан, Йоханнесбург (ЮАР), Каир (Египет), Лос-Анджелес, Хьюстон, Сиэтл (США), Хошимин (Вьетнам), Манилу (Филиппины), Лусаку (Замбия), Токио (Япония), Бомбей, Дели, Калькутту, Бангалор, Кожикоде, Мадрас, Кочи, Тривандрум, Гоа (Индия), Сингапур (Сингапур), Мале (Мальдивы), Карачи, Дерахазихан, Лахор, Мултан (Пакистан), Калалу (Оман), Найроби (Кения), Дарессалам (Танзания), Багдад, Басру (Ирак), Хартум (Судан), Торонто (Канада), Тунис (Тунис), Перт, Мельбурн, Сидней, Брисбен (Австралия), Гонконг (Гонконг), Луанду (Ангола), Манаму (Бахрейн), Плейсенс (Маврикий), Пхукет (Таиланд), Гуанчжоу, Шанхай, Пекин (Китай), Аддис-Абебу (Эфиопия), Куала-Лумпур, Джакарту (Малайзия), Тхаку (Бангладеш), Тегеран (Иран) и Коломбо (Шри-Ланка).

Комментируя планы авиакомпании, исполнительный вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко подчеркнул, что, увеличивая частотность полетов и используя лучшие самолеты парка, авиакомпания делает все для того, чтобы предложить пассажиру лучший баланс цены и качества авиаперевозки в зимний период. «Надеемся, пассажиры оценят уникальный продукт МАУ и будут с удовольствием совершать перелеты на крыльях ведущего украинского авиаперевозчика», - сказал Фоменко.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.