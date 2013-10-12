В Киеве состоится Украинский форум транспортной инфраструктуры

15-16 октября в Киеве впервые состоится Украинский форум транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Правительственный портал, организатором Форума является Институт Адама Смита (Великобритания) и Министерство инфраструктуры Украины при поддержке вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.

Ожидается, что внимание участников Форума будет сосредоточено на создании механизма по привлечению частного инвестора в транспортные инфраструктурные проекты Украины.

Программой Форума предусмотрен обзор изменений во всех 4 ключевых сегментах транспортного рынка: в портах, аэропортах, сети автодорог и на железных дорогах, а также обсуждение портовой реформы и ее первых результатов.

Будут также обсуждены вопросы реорганизации «Укрзализныци» и «Укравтодора», привлечения ими финансирование.

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Участниками Форума будут вице-премьер-министр Украины Вилкул, министр инфраструктуры Украины Владимир Козак, а также представители европейских и международных финансовых учреждений, экспертных организаций и бизнеса, руководители инфраструктурных предприятий Украины и ведущих частных компаний, работающих в транспортной сфере.