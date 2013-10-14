В Бразилии электронную переписку защитят от шпионажа

08:45, 14 октября 2013
Транспорт/Связь
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Президент Бразилии Дилма Руссефф заявила о намерении защитить от шпионажа электронную переписку органов власти с помощью специальной системы, сообщает "ПРАЙМ".

"Я поручила федеральной службе обработки данных внедрить безопасную e-mail систему для всего федерального правительства", - написала Руссефф в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, это лишь первая из предполагаемых мер для обеспечения безопасности переписки.

О том, что спецслужбы США вели слежку за политиками и критически важными для экономики компаниями Бразилии, стало известно из разоблачений бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена.

В частности, США интересовала деятельность горнодобывающей промышленности и энергетики южноамериканского гиганта. С помощью специальной программы Olympia прослушивались телефонные переговоры и изучалась электронная переписка чиновников, в том числе президента страны. 

А шпионаж за бразильской нефтедобывающей государственной компанией Petrobras стал "кейсом" для обучения новобранцев АНБ. 

Результатом разоблачений Сноудена стал отказ Дилмы Руссефф посетить США с официальным визитом, намеченным на 23 октября.

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