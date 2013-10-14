«Укрзализныця» проводит подготовку железнодорожных переездов к зиме

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в сентябре-октябре проводит ежегодный комиссионный осмотр переездов, в частности, уделяя внимание переездам с автобусным движением, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Во время проведения осмотра специалисты определяют состояние готовности путей переездов к зимней непогоде. По результатам осмотров разрабатываются календарные планы устранения выявленных недостатков, по необходимости - организовывается ремонт устройств и оборудования переездов, обустраиваются прилегающие к переездам участки дорог и улиц», - говорится в сообщении.

К данной работе также привлечены представители Укртрансинспекции, ГАИ, дорожно-эксплуатационных организаций и местных органов самоуправления.

При этом пресс-служба уточняет, что железнодорожники контролируют переезды не только в начале осенне-зимнего периода, но и на протяжении всего года.

«По инструкции, бригадир пути должен проверять переезд еженедельно, дорожный мастер - дважды в месяц, начальник участка - не менее раза в месяц. Безопасность переездов контролируется на многих уровнях», - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника Главного управления путевого хозяйства Алексея Винничука.

Кроме того, по словам Винничука, ремонтные работы часто обусловлены вандализмом и несанкционированными вмешательствами в работу железнодорожного транспорта. В частности, с начала 2013 года «Укрзализныця» зафиксировала 186 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог против 150 случаев за аналогичный период прошлого года.

«Вандалы и недисциплинированные водители разбивают знаки, ломают шлагбаумы, воры разбирают автоматику, даже пытаются разобрать рельсы. Железнодорожникам приходится постоянно восстанавливать повреждения», - рассказал Винничук.

Как сообщал УНИАН, в апреле-мае 2013 года железнодорожники проверили все 5 422 железнодорожных переезда, устранив неполадки.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины эксплуатируются 5 422 железнодорожных переезда. Автоматической переездной сигнализацией оборудованы 4 тыс. 168 железнодорожных переездов, с дежурными работниками – 1 497, из которых дополнительно оборудованы автоматикой 1 468. Всего без дежурного работника эксплуатируются 3 925 железнодорожных переездов.