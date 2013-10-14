«Укрзализныця» за 10 лет построила 10 транспортных развязок

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 2003 года за собственные средства железных дорог построила 10 транспортных развязок, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, четыре из построенных развязок относятся к автодорожным. В частности, это путепровод под автомобильную дорогу вместо переезда на 97 км участка Киев-Московский - Мироновка ЮЗЖД; путепровод на 79 км железнодорожного перегона Пятихатки - Железняково ПЖД; путепровод на 99 км ПК9 перегона Вольногорск - Верховцево ПЖД; путепровод на 116 км участка Никополь - Марганец ПЖД. Также построены две железнодорожные развязки: путепровод на 39 км перегона Безрадичи - Триполье ЮЗЖД и путепровод на 172 км участка Городище - Хлыстуновка ОЖД. Кроме того, построен подземный переход на станции Миргород и три трубопровода.

«Путепроводы должны строиться за бюджетные средства, железнодорожники построили десять путепроводов, но этого недостаточно. Транспортные развязки стоят десятки миллионов гривень, и железная дорога не может самостоятельно решать такие вопросы», - приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци» Алексея Винничука.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в сентябре-октябре проводит ежегодный комиссионный осмотр переездов, в частности, уделяя внимание переездам с автобусным движением.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины эксплуатируются 5 422 железнодорожных переезда. Автоматической переездной сигнализацией оборудованы 4 тыс. 168 железнодорожных переездов, с дежурными работниками – 1 497, из которых дополнительно оборудованы автоматикой 1 468. Всего без дежурного работника эксплуатируются 3 925 железнодорожных переездов.