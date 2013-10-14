Убытки Одесской железной дороги составили около 1,1 млн грн

Ущерб Одесской железной дороги (ОЖД) от 306 случаев незаконного вмешательства посторонних лиц в ее работу в январе-сентябре 2013 года составил около 1,1 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служб ОЖД.

«Больше всего страдают от расхитителей путевое хозяйство и хозяйство сигнализации и связи, а стабильная работа этих хозяйств - гарантия безопасности движения пассажирских поездов и соблюдение графика движения», - сказано в сообщении.

В частности, по хозяйству сигнализации и связи было зафиксировано 113 случаев хищения и повреждения приборов сигнализации, централизации и блокировки. Материальный ущерб от хищений составляет 313 тыс. грн.

Наиболее криминогенными участками являются Черноморская - Береговая, Слободка - Борщи, Седневка - Бобринец, разъезд 5 км - обгонный пункт 309 км ( участка Знаменка - Пантаевка), Зеленая - Яковлевка, Белая Криница - Дубки, Снегиревка - Новопетровка, Снегиревка - Ивано-Копине.

Кроме того, с начала текущего года на железной дороге зафиксировано 17 случаев хищения или повреждения неизвестными лицами 22 дроссель-трансформаторов (устройство для пропуска тягового тока) и 262 приборов сигнализации, централизации и блокировки.

Кроме того, за девять месяцев текущего года было совершено 193 случая хищений элементов верхнего строения путей с нанесением материального ущерба в 770 тыс. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убытки от хищений материалов верхнего строения путей выросли на 50%.

«Незаконные вмешательства не дают возможности железнодорожникам обеспечить безопасность движения поездов, наносят значительный материальный ущерб , образуют крайне опасные условия работы железнодорожного транспорта и в конце концов угрожают вероятностью возникновения аварийных ситуаций . Именно поэтому мы не можем медлить и все материалы по этим случаям переданы в службу безопасности Украины», - цитирует пресс-служба начальника Одесской железной дороги Николая Луханина.

По его словам, только в октябре за первую неделю работы железной дороги было зафиксировано пять незаконных вмешательств, препятствующих стабильной работе предприятия.

Как сообщал УНИАН, ущерб ОЖД в первом полугодии 2013 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от незаконного вмешательства посторонних лиц в ее работу увеличился в 2,2 раза - до 713 тыс. грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.