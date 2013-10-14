Евросоюз выделил Украине 1,45 млн евро на совместный космический проект

Европейский Союз выделил Украине грант размером 1,45 млн евро для реализации совместного твиннинг-проекта в сфере освоения космоса, а именно – дистанционного зондирования земли и расширения системы спутниковой навигации EGNOS/Galileo.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации проекта, рассчитанного на два года, отмечалось, что его участниками станут Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) и Национальный институт аэрокосмических технологий Испании, а средства на реализацию выделяются Европейским сообществом в рамках использования инструмента «Добрососедства и Партнерства» (EU ENPI).

Комментируя возможности проекта, заместитель главы ГКАУ Сергей Засуха отметил, что Украина и ЕС имеют хороший опыт в реализации совместных проектов, в том числе в сфере высоких технологий. «Сегодняшний проект – это продолжение первого проекта твинниг, реализованного в 2008-2010 годах, общей идеей которого было усиление украинско-европейского сотрудничества в космосе. Фабула нынешнего проекта – создание условий для развития долгосрочного участия Украины в Европейской программе освоения космоса, формирования системы спутниковой навигации и создания системы дистанционного зондирования Земли», - сказал Засуха.

Он подчеркнул, что через два года, к моменту окончания проекта, Украина и ЕС будут существенно ближе друг другу в космической сфере.

В свою очередь посол Испании в Украине Хосе Родригес Мояно отметил, что преимущества Украины в том, что украинских специалистов в области освоения космоса не нужно учить, но можно предоставить им доступ к новому оборудованию и новым возможностям. «В процессе реализации твиннинг-проекта Украина получит доступ к исследованиям в этой сфере – включая обмен информацией, изучение оборудования и совместное его использование. С этим опытом коммерческий сектор Украины станет сильнее. Мы будем вместе работать и вместе учить», - сказал дипломат.

Эту мысль развил и присутствовавший на презентации глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. Он подчеркнул, что внедрение проектов по мониторингу состояния Земли, особенно в части влияния человеческого фактора на окружающую среду, крайне важно. И в этой сфере Украина обладает технологиями, которые могут составить актив страны.

«Мы всего за несколько недель до события, которого мы все ожидаем – подписания Соглашения об ассоциации. Многие спрашивают, а какие активы Украина может предложить ЕС. А эти активы – это знания и ноу-хау Украины, в том числе в части космических технологий», - сказал Томбинский.

При этом он обратил внимание, что Украина имеет большой опыт именно в части мирного использования достижений в сфере космоса. «Космос может быть использован не только в мирных целях. И наша задача в том и состоит, чтобы уменьшить угрозы», - подчеркнул посол ЕС.

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Справка УНИАН. Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.

В конце сентября Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 439-VII «Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы». Программа является пятой космической программой независимой Украины и четвертой, имеющей статус закона Украины, ее цель - повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, культурного, информационного и научно-образовательного развития общества, обеспечение национальной безопасности и обороны и защиты геополитических интересов государства.

Ориентировочный общий объем финансирования для реализации программы составляет 2 580 млн грн, в том числе из госбюджета – 1 120 млн грн, средства из других источников – 1 460 млн грн.