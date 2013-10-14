Донецкая железная дорога увеличила убытки от пассажироперевозок

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-сентябре текущего года увеличила убытки от пассажироперевозок в пригородном сообщении на 3% -до 415,2 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

“Сегодня Донецкая железная дорога самостоятельно несет социальную нагрузку пригородных перевозок вместе с их финансовым обеспечением. Огромные убытки в пассажирском секторе и катастрофическая изношенность подвижного состава неизбежно приведет к тому, что Донецкая железная дорога уже в ближайшем будущем не сможет в полном объеме и на должном уровне удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках”, - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2013 года компенсация расходов ДЖД составила лишь 6,4 %.

Пресс-служба отмечает, что парк пассажирских вагонов изнашивается и выходит из строя. Сейчас 99% дизель- и 70,5 % электропоездов работают за пределами нормативного срока эксплуатации, что в свою очередь требует больше затрат на ремонт и текущее содержание. Кроме того, через значительный износ на треть растет себестоимость ремонта.

Как сообщал УНИАН, ДЖД в летний период этого года увеличила убытки от пассажирских перевозок на 27,5% до 65 млн грн с 51 млн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль проходит по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).