Facebook купил израильский стартап Onavo

Сегодня стало известно, что крупнейшая социальная сеть Facebook приобрела израильскую компанию-разработчика решений для мобильной аналитики Onavo и теперь намерена открыть свой офис в Тель-Авиве.

Условия сделки на разглашаются, однако журналисты различных изданий, в том числе израильских Calcalist и The Marker, предполагают, что сумма, которую пришлось заплатить компании Facebook, находится в промежутке между 100 млн и 200 млн долларов, сообщают Вести.ru.

Также есть информация о том, что 30 сотрудников Onavo присоединятся к команде социальной сети. Остальные же продолжат работать в своем прежнем офисе в Израиле, который скоро станет новым офисом Facebook.

Стартап Onavo, запущенный в 2010 г., вышел на рынок с двумя продуктами: пользовательским приложением для экономии аккумулятора устройств на iOS и Android и аналитическим сервисом для мобильных разработчиков и рекламодателей.

За три года компания, базирующаяся в городе Тель-Авиве, смогла привлечь 13 млн долл. от таких инвесторов, как Sequoia, Horizons Ventures, Motorola и Magma Venture Partners.

Напомним, что это уже не первый израильский стартап, которым заинтересовалась Facebook. В марте 2011 г. компания приобрела разработчика интерфейсов для телефонов Snaptu за 70 млн долл.

В июне 2012 г. за 50-60 млн долл. социальной сетью был приобретен стартап Face.com, работающий над технологией распознавания лиц. Позже компания обратила внимание на навигационный сервис Waze, который, тем не менее, был куплен корпорацией Google.

На сегодняшний день развитие мобильных технологий является приоритетом для социальной сети: именно после того как Facebook объявила о росте эффективности мобильной рекламы, акции компании начали расти.