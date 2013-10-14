Vodafone закрыл сделку поглощения Kabel Deutschland стоимостью 10 млрд долл.

Британский Vodafone, являющийся одним из мировых лидеров в области услуг сотовых телекоммуникаций, закрыл сделку стоимостью 7,7 млрд евро (10 млрд долларов) по поглощению крупнейшего в Германии оператора фиксированной связи Kabel Deutschland. По распространенной сегодня Vodafone информации, теперь его пакет акций в германском предприятии достигает 76,57%.

По оценкам, закрытие сделки знаменует для Vodafone большой шаг вперед в реализации его стратегии, направленной на занятие лидирующих позиций на рынке медиауслуг в Европе (его крупнейшем рынке). Аналитики не исключают, что успех транзакции может вызвать волну сделок слияния и поглощения на европейском рынке телекоммуникаций, сообщает ИТАР-ТАСС.

Денег у Vodafone в достатке, указали комментаторы после того, как американский оператор мобильной связи Verizon Communications выкупил у него за 130 млрд долларов 45% акций их совместного предприятия в сфере мобильной связи с США в ходе одной из крупнейших сделок в истории.

В Kabel Deutschland британского оператора привлекла широкая кабельная сеть в Германии, благодаря которой Vodafone может осуществить экспансию в областях предоставления услуг фиксированной связи, широкополосного доступа в интернет и телевизионного бизнеса.