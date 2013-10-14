Кабмин утвердил проект достройки линии метро в Киеве до Одесской площади

Кабинет министров Украины своим постановлением №728 утвердил проект достройки Куреневско-Красноармейской линии столичного метрополитена от станции «Выставочный центр» до Одесской площади сметной стоимостью 1,8 млрд грн, включая 500 млн грн заимствований под государственные гарантии. Как отмечается в постановлении, опубликованном на веб-портале правительства, срок строительства двух новый станций метро составляет 23 месяца, а объем финансирования из государственного бюджета - 816,3 млн грн.

Объем финансирования работ из местного бюджета составляет 501,3 млн грн

«Заимствования для реализации проекта должны быть осуществлены по процентной ставке не боле 10% годовых, а срок кредитования – не более 60 месяцев. Заимствования осуществляет департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, 23 августа премьер-министр Украины Николай Азаров, инспектируя столичный метрополитен, сообщил, что станция "Теремки" Куреневско-Красноармейской линии будет открыта в срок – то есть, в ноябре текущего года. Кроме того, премьер-министр отметил, что после введения в эксплуатацию станции «Теремки» метростроевцы сосредоточатся на строительстве новой линии метро в направлении столичного жилого массива Троещина.