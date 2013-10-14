Южная железная дорога недополучила за летние пассажироперевозки около 12 млн грн

Южная железная дорога (ЮЖД) недополучила 11,7 млн грн за пассажироперевозки в пригородном сообщении в июне-августе текущего года, сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД.

“За три летних месяца железнодорожники осуществили льготные перевозки отдельных категорий граждан в пригородном сообщении (убытки от которых должны возмещаться областными, районными, городскими государственными администрациями) на сумму 17 млн 327 тыс. грн”, - сказано в сообщении.

В июне-августе 2013 года компенсация расходов ЮЖД составила лишь 5,6 млн грн, что на 27% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ЮЖД в январе-июле 2013 года получила от областных и районных госадминистраций только 37% компенсаций за перевозку 26,6 млн граждан льготных категорий.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.