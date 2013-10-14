На Одесской железной дороге упростят режим таможенного оформления

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена упростить режим таможенного оформления на Одесской железной дороги (ОЖД) в рамках выполнения распоряжения Кабинета министров Украины об открытии пункта контроля через границу на территории контейнерного терминала Украинского государственного центра транспортного сервиса (УГЦТС) «Одесса-Лиски».

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, в частности, «Укрзализныця» через несколько месяцев позволит пропускать через пункт контроля контейнерного терминала "Одесса-Лиски" Одесской железной дороги контейнеры по принципу «единого окна».

«Уже через несколько месяцев контейнеры, которые проходят через Одесский, Ильичевский и «Южный» порты, будут проходить таможенный осмотр и другие виды контроля по принципу «единого окна»», - сказано в сообщении.

Реализация проекта позволит избежать двойного осуществления таможенных формальностей, связанных со сменой транспортного средства в морских торговых портах. Также сократится время пребывания контейнеров в портах, что, в свою очередь, повысит привлекательность железнодорожных контейнерных перевозок для пользователей.

«В результате наши клиенты-грузовладельцы и экспедиторы получат уменьшение финансовой нагрузки, ускорение доставки груза, упрощение процедур таможенного и других видов контроля», - отметил первый заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Иван Хорьяков.

Для открытия пункта контроля железнодорожники выполнили большой объем работ на станции «Одесса-Лиски». Станция полностью оборудована и укомплектована соответствующей техникой, складами и помещениями.

По словам директора ГП "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лиски" Анатолия Слободяна, вышеуказанные нововведения позволят увеличить пропускную способность портов за счет сокращения времени оформления железнодорожных перевозочных документов. "А все технологические моменты, такие как задержка контейнеров между портом и пунктом контроля, ускорение оформления железнодорожных перевозочных документов, оперативность реагирования на различные ситуации, мы отрабатываем уже сейчас", - сказал Слободян.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 19 июня т.г. принял распоряжение об упрощении таможенных процедур в пунктах пропуска для контейнерных железнодорожных перевозок на станции «Одесса-Лиски».

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Козака, в настоящее время таможенный контроль товаров в контейнерах осуществляется дважды - в пунктах пропуска в Одесском, Ильичевском и Южном морских портах и в пункте контроля «Одесса-Лиски». Он отметил, что упрощение таможенной процедуры позволит урегулировать вопрос упорядочения деятельности пунктов пропуска через государственную границу в этих портах, а также увеличить использование ресурса железнодорожного подвижного состава при комбинированных перевозках. Утвержденные изменения будут способствовать повышению эффективности комбинированных перевозок.

Справка УНИАН. УГЦТС "Лиски" - государственная транспортная компания в секторе железнодорожных контейнерных перевозок с центром в Киеве и филиалами в Харькове, Днепропетровске, Донецке, Луганске и Одессе, расположенными на территориях железнодорожных станций. Сеть железнодорожных путей на территории станции «Киев-Лиски» имеет инфраструктуру, позволяющую формировать и принимать для разгрузки поезда комбинированного транспорта (контрейлерные поезда). На территориях железнодорожных станций «Киев-Лиски» и «Харьков-Лиски» функционируют грузовые таможенные комплексы.

Пункт контроля на государственной границе для грузовых перевозок на территории контейнерного терминала железнодорожной станции Одесса-Лиски Одесской железной дороги открыт в 2009 году согласно распоряжению Кабмина от 8 апреля 2009 г.