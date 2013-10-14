Украинцы смогут оплачивать парковку с помощью мобильного телефона

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) инициирует введение безналичного способа оплаты парковки через мобильные телефоны.

Как сообщила пресс-служба министерства, соответствующая инициатива содержится в разработанных Минрегионом изменениях к Правилам парковки транспортных средств, которые сейчас проходят процедуру согласования центральными органами исполнительной власти.

Услуга «Мобильная парковка» предполагает предоставление возможности воспользоваться услугами площадок для платной парковки с помощью средств мобильной связи через специально предназначенную компьютеризированную систему технических средств. Такой способ оплаты является европейским стандартом расчетов за услуги парковки Минрегиона.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что проектом изменений, помимо введения «Мобильной парковки», предусмотрен механизм ужесточения ответственности за неоплату парковки или оплату ее в неполном объеме.

Как сообщал УНИАН, в начале августа глава Минрегиона Геннадий Темник сообщил, что Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования тарифов на услуги площадок для платной парковки транспортных средств, благодаря чему тарифы станут экономически обоснованными. По его словам, предыдущий порядок, которым регулировался этот вопрос, имел рекомендационный характер, поэтому некоторые территории, города установили свои тарифы, которые существенно отличались друг от друга.

3 июля текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правил парковки транспортных средств и установления ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств», внесенный Кабинетом министров Украины.

В законопроекте, в частности, предусмотрена ответственность водителей за неуплату стоимости услуг за пользование площадками для платной парковки, оборудованными парковочными автоматами или автоматическими въездными и выездными терминалами; парковку транспортных средств инвалидов лицами, не имеющими соответствующих льгот; а также ответственность должностных лиц субъектов ведения хозяйства за нарушение требований по размещению и функционированию площадок для парковки.