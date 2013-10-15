Южная железная дорога отменила 6 пригородных поездов

Южная железная дорога (ЮЖД) в связи с уменьшением пассажиропотока отменила 6 пригородных поездов. Изменения в графике движения пригородных поездов вступили в силу с 15 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, с 15 октября отменено курсирование поездов: №6703/6704 Харьков-Пассажирский - Змиев - Харьков-Пассажирский; №6416 Змиев - Харьков-Левада; №6523/6526 Харьков-Пассажирский - Борки - Харьков-Пассажирский; №6443/5602 Харьков-Левада - Балаклея - Занки; №5030/6023 Харьков-Пассажирский - Дергачи - Харьков-Пассажирский; №6511/6512 Сумы - Белополье - Сумы.

Кроме того, изменена периодичность курсирования поездов: №6023/6868 Харьков-Пассажирский - Эсхар - Харьков-Пассажирский (с 15.10.2013 г. будет курсировать по рабочим дням); №6445/6446 Харьков - Красный Лиман - Харьков (с 15.10.2013 г. будет курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням).

Также с 15 октября 2013 года будет ограничен маршрут следования поездов: №6413 Харьков-Пассажирский - Змиев (будет курсировать по маршруту Харьков-Пассажирский – Основа); №6509/6518 Харьков - Беляевка - Харьков (будет курсировать по маршруту Харьков - Лихачево); №958 Бурты - Недогарки (будет курсировать по маршруту Бурты - Светловодск); №959 Недогарки - Бурты (будет курсировать по маршруту Светловодск - Бурты); №5544/6901 Люботин - Харьков - Огульцы (будет курсировать по маршруту Люботин - Огульцы).

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.