Инвестиции в инфраструктуру Одесского порта составят 3 млрд грн

В одном из крупнейших морских портов Украины - Одесском - реализуются проекты общей стоимостью более 3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер Александр Вилкул, выступая на первом Украинском форуме транспортной инфраструктуры.

При этом он уточнил, что в Одесском порту реализуют проекты компании «ГПК Украина», «Бруклин-Киев» и «Олимпекс Купе» по строительству новых причалов, контейнерных и зерновых терминалов.

«Ожидаемая стоимость проектов - более 3 млрд грн», - сказал Вилкул.

По его словам, в другом порту - «Южный» - готовятся к реализации новые проекты от компаний «Трансинвестсервис» и «Дельта Вилмар».

Вилкул также добавил, что компания «Cargill Украина» планирует принять участие в концессионном конкурсе на один из имущественных комплексов в Ильичевском морском торговом порту.

«Компания планирует построить комплекс по хранению и переработке зерновых культур и подсолнечника годовой мощностью в 4,5 млн тонн», - сказал Вилкул.

В своем выступлении перед собравшимися на первом Украинском форуме транспортной инфраструктуры Вилкул также отметил, что портовая отрасль имеет высокую инвестиционную привлекательность и это связано с ранее вступившим в силу законом о морских портах.

Первый транспортный форум организован Институтом Адама Смита и в нем принимают участие представители международных финансовых организаций, а также руководители крупнейших государственных и частных компаний, работающих в транспортной отрасли.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены соответственно Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Имеет Украина и свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае – их всего три – Ренийский, Измаильский и морской порт Усть-Дунайск. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.