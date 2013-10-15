Мининфраструктуры планирует создать предприятие для контроля взлетно-посадочных полос

Министерство инфраструктуры планирует создать предприятие «Аэродромы Украины», которое будет заниматься вопросами обслуживания и строительства взлетно-посадочных полос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович в ходе выступления на первом Украинском форуме транспортной инфраструктуры в Киеве.

“Мы сейчас на этапе определения концепции создания предприятия “Аэродромы Украины”, куда планируем передать взлетно-посадочные полосы. Предприятие должно взять на себя вопросы обслуживания и строительства взлетно-посадочных полос”, - сказал Демидович.

Он также добавил, что по этому вопросу уже создана рабочая группа в Министерстве инфраструктуры.

Кроме того, Демидович подчеркнул, что в авиаотрасли Украины сейчас преобладают два вопроса - либерализация авиаперевозок и строительство терминальных комплексов.

“По нашему мнению, здесь все достаточно понятно. Терминальный комплекс - задача бизнеса, а взлетно-посадочные полосы - задача государства”, - сказал Демидович.

Кроме того, чиновик сообщил, что предстоящий восьмой раунд переговоров с Европейским Союзом по вопросам единого авиационного пространства состоится в конце октября.

“У Украины есть все шансы войти в этот договор”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины в ходе седьмого раунда переговоров с Европейским Союзом по заключению Соглашения об общем авиационном пространстве работала над поиском взаимоприемлемых компромиссов по проекту текста документа.

Переговоры по заключению Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года.

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, эти переговоры должны завершиться в течение 2013 года.

Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.