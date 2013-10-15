Бродский призывает бизнес отказаться от рекламы на дорогах

Председатель Госпредпринимательства Украины Михаил Бродский призывает бизнес отказаться от размещения рекламы на дорогах, что приводит к росту количества дорожно-транспортных происшествий.

Об этом Бродский заявил во время дискуссии, к которой были приглашены представители Госпредпринимательства, Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты (АТП), Госавтоинспекции и Ассоциации внешней рекламы, сообщили УНИАН в пресс-службе Госпредпринимательства Украины.

Как отметили в пресс-службе, поводом для встречи стали критические заявления ЕБА и АТП относительно законодательных инициатив в сфере внешней рекламы (законопроекты №1125, №2182а, №0944).

В своем выступлении председатель Госпредпринимательства обратил внимание на отсутствие в европейских странах подобной ситуации с засилием внешней рекламы на дорогах.

«В первую очередь, засилие рекламы над проезжей частью автодорог приводит к большому количеству аварий в Украине. Значительно больше, чем в Европе! Водители отвлекаются. Разве в Европе есть такой беспорядок, как у нас!?», – подчеркнул Бродский.

Он призвал бизнес «быть честным, в первую очередь, к гражданам, которые являются потребителями и которые погибают на дорогах из-за рекламных щитов». «Когда-то же нужно это прекратить», – подчеркнул Бродский.

В свою очередь представитель ГАИ в своем выступлении подтвердил присутствующим многочисленность аварий на дорогах, причинами которых стали, в том числе, ограниченная видимость из-за размещенных щитов.

Подытоживая результаты встречи, Бродский поручил подробно ознакомиться с европейским опытом, что даст возможность найти компромисс с бизнесом.

Кроме того, Бродский отметил, что на втором чтении, на котором парламентарии будут рассматривать упомянутый законопроект, он будет настаивать на запрещении размещения внешней рекламы над проезжей частью автодорог общего пользования.

Как сообщал УНИАН, законопроекте №218а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размещения внешней рекламы на автомобильных дорогах общего пользования, а также на улицах и дорогах городов и других населенных пунктов» был зарегистрирован в Верховной Раде 31 мая 2013 года.

Согласно законопроекту, предлагается внести ряд изменений в Закон Украины «О рекламе» и запретить размещение наружной рекламы за населенными пунктами на расстоянии меньше чем 10 метров от края проезжей части, на тротуарах и велосипедных дорожках, в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

Кроме того, по мнению автора законопроекта депутата от фракции «Партия регионов» Антона Яценко, наружной рекламы не должно быть над проезжей частью и на разделительных полосах автомобильных дорог общего пользования, в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, на поверхностях и опорах дорожных знаков, освещения, искусственных сооружений, а также в зоне транспортных развязок, мостов, путепроводов.

Депутат также предлагает исключить статью 38 из Закона Украины «Об автомобильных дорогах», которая регулирует размещения рекламных носителей в пределах полосы отвода автомобильных дорог.

«Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения и уменьшение негативного воздействия рекламных носителей на водителей путем внесения изменений в законы Украины «О рекламе» и «Об автомобильных дорогах» в части условий размещения рекламы», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.