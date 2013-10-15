«Укрзализныця» введет новые тарифы на перевозку грузов и пассажиров

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») проводит активную работу по разработке новых тарифов на перевозку грузов и пассажиров, внедрение которые начнется с 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Украинском форуме транспортной инфраструктуры в Киеве сообщил координатор реформирования транспортной отрасли координационного центра по внедрению экономических реформ при Президенте Украины Александр Кава.

«Я думаю, что в следующем году можем выйти на новые тарифы по грузоперевозкам», - сказал Кава.

По его словам, на сегодняшний день уже утверждены методики расчета экономически обоснованных тарифов на грузо- и пассажироперевозки ж/д транспортом Украины.

Кава также отметил, что износ подвижного состава «Укрзализныци» сейчас достиг 90% и железные дороги остро нуждаются в инвестициях, как со стороны государства, так и частного бизнеса.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины за 8 месяцев 2013 года сократили грузоперевозки на 5,9% - до 286,3 млн тонн грузов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы перевозок сократились во всех видах сообщения: во внутреннем на 6,8% - до 10,8 млн тонн, транзитном - на 21,9%, до 6,3 млн тонн, импортном - на 1,7%, до 388,6 тыс. тонн и экспортном - на 0,3%, до 302,4 тыс. тонн грузов.

«Укрзализныця» в первом полугодии понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн.

В 2012 году железные дороги Украины сократили перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом - до 457,5 млн тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в 2012 году сократился на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.