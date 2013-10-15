Миндоходов изъяло партию незадекларированных Iphone 5S

Сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов изъяли у гражданина Украины партию новых незадекларированных мобильных телефонов марки Apple модели Iphone 5S, которые он пытался незаконно ввезти в Украину, воспользовавшись «зеленым коридором». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Согласно сообщению, украинец имел при себе 12 мобильных телефонов Iphone 5S в заводских упаковках с полным комплектом аксессуаров к ним и 2 телефона моделей Iphone4 и Iphone5 с признаками использования.

Миндоходов сообщило, что гражданину были возвращены два мобильных телефона, разрешенные для ввоза в страну по законодательству, а остальные 12 - были изъяты.

Событие произошло в международном аэропорту «Киев» (Жуляны) во время проведения таможенного контроля пассажиров, которые прибыли с российского аэропорта «Внуково».

По данным министерства, сейчас устанавливается стоимость изъятого товара и готовятся материалы в суд.

Как сообщал УНИАН, сотрудники таможенных органов Миндоходов за январь-сентябрь 2013 года предупредили 118 попыток контрабандного ввоза на территорию Украины мобильных телефонов на общую суму 1,8 млн грн.