АО «Украинские железные дороги» на базе «Укрзализныци» будет создано до 2015 года

Создание Публичного акционерного общества «Украинские железные дороги» на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» должно быть завершено до конца 2015 года, как предусмотрено принятым в 2010 году президентским планом реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил координатор реформирования транспортной отрасли координационного совета по экономическим реформам при Президенте Украины Александр Кава, выступая на Украинском форуме транспортной инфраструктуры в Киеве.

При этом Кава уточнил, что акционерное общество будет являться сугубо хозяйствующим субъектом, а функции государственного регулирования, которые сейчас есть у «Укрзализныци», будут переданы Министерству инфраструктуры и другим ведомствам.

«Акционерное общество будет являться полностью хозяйствующим субъектом, а те функции государственного регулирования, которые сейчас есть у «Укразализныци», они должны будут перейти к Министерству инфраструктуры и центральным органам исполнительной власти, которые сейчас координируются через это министерство», - отметил в своем выступлении координатор реформ в транспортной отрасли, добавив, что принятый в 2010 году пятилетний план реформ направлен на повышение эффективности железных дорог, привлечение капитала в их развитие и как раз создание акционерного общества.

Второе направление реформирования транспортной отрасли, по словам Кавы, связано с созданием независимого регулятора на транспорте, призванного регулировать тарифы и обеспечить доступ к рынкам.

«Это тот опыт, который мы видим во многих европейских странах», - сказал Кава.

Следующий этап реформирования железных дорог, по его словам, - переход к экономически обоснованным тарифам на грузовые и пассажирские перевозки.

«В дальнейшем нужен уход от перекрестного субсидирования. Это та проблема, которая сейчас есть на железной дороге. Эта проблема с большой историей, от которой мы, к сожалению, никак не можем отойти», - отметил Кава, уточнив, что из-за убыточных тарифов степень износа подвижного состава составляет 90%.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля генеральный директор «Укрзализныци» Сергей Болоболин, выступая во время XXVIII заседания Конференции генеральных директоров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), проходящего в Одессе, заявил, что «Укрзализныця» ожидает решения Кабинета министров об акционировании железных дорог и преобразовании их в Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» («Українська залізниця»), 100% акций которого будут переданы государству.

Согласно финансовому плану, “Укрзализныця” ожидает увеличения чистой прибыли железных дорог Украины в 2013 году по сравнению с прошлым годом на 18,4% - до 510,9 млн грн.

Доход железных дорог запланирован в размере 55,412 млрд грн, а чистый доход от реализации планируется увеличить на 3,9% - до 53,441 млрд грн.

Перечисления в государственный бюджет и целевые фонды должны составить 13,265 млрд грн, а капитальные инвестиции - 6,093 млрд грн.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.