Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует привлечь дополнительные объемы транзитных грузов, в частности, через включение в сети международных транспортных коридоров Украины направление Россия (Валуйки) - порты Черного моря.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства, цитируя первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Виталия Жураковского.

«Транзитные перевозки формируют пятую часть всех доходов железных дорог Украины от грузоперевозок, тогда как в общих объемах перевозок железнодорожным транспортом удельный вес транзита не превышает 8%. Поэтому для железных дорог Украины привлечения дополнительных объемов именно транзитных грузов - один из первоочередных задач», - сказал Жураковский.

По его словам, для развития транзитных перевозок потенциал железнодорожного транспорта пока используется не в полной мере. В частности, инфраструктура всех железнодорожных коридоров Украины может обеспечить пропуск значительно большего грузопотока, чем пропускает на сегодняшний день.

Кроме того, Жураковский отметил, что для поддержания и модернизации инфраструктуры участков международных транспортных коридоров за 9 месяцев 2013 года железнодорожники выполнили работы на сумму 750,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» проводит активную работу по разработке новых тарифов на перевозку грузов и пассажиров, внедрение которые начнется с 2014 года. На сегодняшний день уже утверждены методики расчета экономически обоснованных тарифов на грузо- и пассажироперевозки ж/д транспортом Украины.

В августе «Укрзализныця» получила право повысить лимит предоставления льготных тарифов со скидками на перевозку транзитных грузов железными дорогами Украины до 50% с 30%.