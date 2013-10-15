Украина и Эстония расширят транспортный коридор между Балтийским и Черным морями

Таллинн. Украина и Эстония планируют расширить сотрудничество в сфере развития транспортного коридора между Балтийским и Черным морями.

Как передает корреспондент УНИАН, во вторник в Таллинне был подписан протокол о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством экономики и коммуникаций Эстонской Республики о сотрудничестве в сфере развития транспортного коридора между Балтийским и Черным морями.

Протокол подписал министр инфраструктуры Украины Владимир Козак и министр экономических дел и коммуникаций Эстонской Республики Юхан Партс.

Протоколом предусмотрено создание благоприятных условий для развития транспортных сообщений между Черным и Балтийским морями, расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере логистики, транспортировки грузов и пассажиров.

В частности, внимание уделяется росту потенциала и конкурентоспособности контейнерного поезда ZUBR.

В пресс-службе Президента отмечают, что подписание протокола позволит продолжать развитие транспортного коридора для транзита между Балтийским и Черным морями на базе контейнерных поездов, в частности возможностей общего контейнерного поезда ZUBR; расширить круг стран, которые принимают участие в работе существующего маршрута, за счет других заинтересованных сторон, в частности Турции и скандинавских государств; активизировать деятельность по привлечению дополнительных грузов, расширению географии маршрутов грузовой транспортировки путем привлечения заинтересованных стран и установления конкурентоспособных тарифных условий.

Протокол предусматривает активизацию сотрудничества как между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством экономики и коммуникаций Эстонии, так и между железнодорожными администрациями стран.