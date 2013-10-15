Киевский фуникулер начнет свою работу 16 октября

Киевский фуникулер в среду начнет свою работу после капитального ремонта, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Основные ремонтные работы фуникулера проводило ПАО «Киевский завод электротранспорта», которое по итогам соответствующих конкурсных торгов было признано победителем. Так, публичное акционерное общество выполнило ремонт тормозной, гидравлической систем и механизмов, замену колес, ремонт тягового привода, пантографов, каркасов кузовов вагонов, ремонт внешней и замену внутренней обшивки, ремонт механического, электрического и электронного оборудования, систем защиты, сигнализации и связи и тому подобное. В целом, работы были выполнены на сумму 430 тыс. грн.

Как отмечают в КГГА, теперь вагончики фуникулера будут белыми с синей крышей и полосой снизу. Кроме того, КП «Киевпастранс» за собственные средства обновило информационные таблички при входе/выходе с дубляжом информации на английском языке в вестибюлях и вблизи касс фуникулера.

Как сообщал УНИАН, с целью выполнения капитального ремонта узлов киевского фуникулера его движение было прекращено на месяц с 15 сентября 2013 года.

Фуникулер эксплуатируется с 1905 года. За это время он трижды подвергался коренной реконструкции – в 1928, 1958 и 1984 годах.

Каждую осень фуникулер закрывается для проведения ремонтных работ.