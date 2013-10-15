Козак надеется на рост грузопотока между Балтийским и Черным морями на 50-60%

Таллинн. Министр инфраструктуры Украины Владимир Козак надеется, что в следующем году грузопоток в транспортном коридоре между Балтийским и Черным морями вырастет на 50-60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Козак сказал после подписания в Таллинне Протокола о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством экономики и коммуникаций Эстонской Республики относительно сотрудничества в сфере развития транспортного коридора между Балтийским и Черным морями.

"Мы планируем, что в следующем году процентов на 50-60 вырастет грузопоток", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что, в частности, транспортный проект ZUBR успешно реализуется уже несколько лет.

Козак подчеркнул, что подписанный сегодня Протокол очень важен, поскольку после подписания Соглашения с ЕС о создании зоны свободной торговли увеличатся объемы перевозок, и транспортная инфраструктура должна быть к этому готова.

"Поэтому мы сегодня подписываем Протокол о намерениях для того, чтобы уже сейчас решать все поставленные задачи, чтобы наши промышленники, производители агропромышленной продукции были довольны нашей работой", - отметил министр.

По его словам, эстонская сторона на сегодняшний день проводит успешную работу со скандинавскими странами, украинская сторона - с Турцией, Болгарией, Грузией.

Козак сообщил, что 21 ноября в Турции на выставке "Логистика 2013" три страны - Украина, Латвия и Эстония представят совместный проект ZUBR.

"Мы должны дать сигнал, что готовы соблюдать график и стабильно обеспечивать перевозку - это самый главный сигнал для всех промышленников, всех экспортеров, импортеров, для всех предприятий", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Таллинне был подписан протокол о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством экономики и коммуникаций Эстонской Республики относительно сотрудничества в сфере развития транспортного коридора между Балтийским и Черным морями.

Протокол подписал министр инфраструктуры Украины Козак и министр экономики и коммуникаций Эстонской Республики Юхан Партс.

14 марта 2013 года был подписан Протокол о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством сообщения Латвийской Республики о сотрудничестве в сфере развития транспортного коридора между Балтийским морем и Черным морем.

Основной целью подписания Протокола является дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в отрасли транспорта и логистики, развитие конкурентоспособности транзитного коридора между Балтийским морем и Черным морем на базе действующих контейнерных поездов, включая возможности совместного контейнерного поезда ZUBR.

В сентябре 2009 года Украина присоединилась к проекту ZUBR, созданному компаниями-операторами железных дорог Беларуси, Латвии и Эстонии, обеспечив таким образом сообщение между портами Балтийского и Черного морей.