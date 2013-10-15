В Одессе проходит международная транспортная конференция «Тенденции транспортной отрасли: развитие инфраструктуры и мультимодальных перевозки». Как передает корреспондент УНИАН, в ней принимает участие директор Департамента координации политики развития инфраструктуры и туризма Министерства инфраструктуры ифраструктуры Николай Снитко, тема доклада которого - приоритеты развития транспортной отрасли Украины.

В конференции также принимает участие руководитель сектора представительства ЕС в Украине Вальтер Треттон, первый заместитель начальника Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Иван Хоряков, тема доклада которого перевозки контейнерными поездами, и т. д.

В также участвуют представители Украины, Министерства транспорта Казахстана , Укрзализныци, Ассоциации морских портов Украины, Ассоциации международных перевозчиков Украины.

Во время конференции будут обсуждены вопросы касательно приоритетных направлений развития транспортной отрасли Украины, в частности, организации перевозок контейнерными поездами, перевозок автотранспортом с использованием паромного сообщения, развития морской отрасли, преодоления барьеров на пути транспортировки грузов.