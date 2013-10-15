Медведев хочет скорейшего строительства Керченского моста

Калуга. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев выступает за скорейшее начало строительства Керченского мостового перехода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал перед началом 10-го заседания комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Мы только что говорили, в том числе в расширенном составе, о необходимости быстрее запустить все процессы, касающиеся строительства мостового перехода через Керченский пролив», - сказал Медведев.

По его словам, это нужно жителям России и Украины, а также даст совокупный экономический эффект. И самое главное, сделает жизнь людей более комфортной и усилит связи между регионами двух стран.

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Как сообщал УНИАН, в 2010 году Украина инициировала перед Российской Федерацией включение Керченского моста в кольцевую дорогу вокруг Черного моря. 26 ноября 2010 года в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации, Министерством транспорта и связи Украины и «Внешэкономбанком» об организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

В апреле 2011 года министр транспорта России Игорь Левитин сказал, что Украина и Россия в течение 1,5 лет планируют завершить изыскательные работы по проекту мостового перехода через Керченский пролив.

Он отметил, что Внешэкономбанк РФ, которому поручено финансирование изыскательных работ, начал поиск потенциальных инвесторов, готовых войти в этот проект вместе с государственным участием. Планировалось, что в проекте страны будут участвовать на основе паритета -50 на 50.

В феврале 2013 года Российская Федерация передала вице-премьер-министру Украины Александру Вилкулу предложения по строительству мостового перехода через Керченский пролив.